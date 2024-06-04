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VANS ヴァンズ V4410 FLOATER WHITE/LOGORED
商品番号 J55919226952
商品名

VANS ヴァンズ V4410 FLOATER WHITE/LOGORED
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VANSヴァンズ　バンズVANSCLASSICSクラシックV4410　FLOATERWHITE白　LOGOREDロゴ赤26.5cm新品・未使用　タグ付き◆箱付き新品・未使用です。そのままになっていました。お好きな方へ♬◆新品・未使用ですが、素人保管の為気になる方はご購入をご遠慮下さい。　メインカラー···ホワイト#VANS#ヴァンズ#バンズ#26.5cm#ヴァンズスニーカー白#VANSスニーカー白#VANSスニーカー#VANS新品#VANS新品靴#ヴァンズスニーカー新品#ヴァンズスニーカー白新品#VANSスニーカー26.5#メンズスニーカー26.5#ヴァンズクラシック#VANSCLASSICS#ヴァンズスニーカークラシック#メンズスニーカー#メンズスニーカー白#メンズスニーカーホワイト
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