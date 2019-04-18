使用時間5分。ほぼ未使用。

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商品詳細
定価約２万円の商品です。カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折りレーニアカーフ素材ちょっとした勘違いでの購入です。一度だけ紙幣やカードを入れてますので、その際の痕のようなものはついてます。傷ではありません。
http://narcologia.ru/goods/reflector395264.html
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