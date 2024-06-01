LA ROPA ラロパ LAロゴリップ唇刺繍トラックキャップ

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手作業での刺繍作業などの製造工程が原因で縫製不良や軽微な汚れは不良品ではなく良品でメーカー品質基準をクリアしております商品ですので一点一点現物撮影しておりますので必ず画像ご確認下さい。※ラッパー百足むかでカラー違いとなります。他にも同型型番やカラー違いの※LEXカラー違いLA同型NYカラー違い※Kemioボディカラー同じでNY同型も出品欄に出品中LAROPA(ラロパ)USA発のストリートレーベル。著名なアーティスト達を顧客に持つACCSTUDIOが手掛ける\"TheLifeDesignCompany\"。トラッカーキャップ\"NewYorkIsKissingMe\"をA$APRockyが着用で、一躍注目を集めPostMalone、LilPump、Gunna、TrippieRedd、TylaYaweh等、HIPHOP界を代表するスター達がこぞって着用し一躍注目を集めるシグネーチャーモデル頭周り約56cm～約60cm高さ約13cmつば約12cmOFF-WHITEオフホワイトのデザイナー、ヴァージル・アブロー（VirgilAbloh）コーデやFEAROFGOD(フィアオブゴッド)のESSENTIALS(エッセンシャルズ)に最適コーデ、gallerydeptギャラリーデプト再構築デニムパンツやカーゴパンツコーデやjunkmaniaスタイルやNickLenzini創設者HolidayBrand（ホリデーブランド）のnylahatキャップをお持ちの方やJPTHEWAVY、HideyoshiラッパーDeepRiverコーデや47BRAND（フォーティーセブン）のNEWYORKMETSADJUSTABLECAPニューヨークメッツアジャスタブルキャップに物足りない方やCooperstownBallCap（クーパーズタウン）ボールキャップNEWYORKYANKEESニューヨークヤンキースやLHP取扱DANKESCHON人気YouTuber平本蓮やjpthewavyも愛用ブランドやSAINTMICHAEL(セントマイケル)READYMADEコーデにもバッチリ、AMNJXコーデやAIMELEONDORE(エメレオンドレ)キャップ値段届かない方へ