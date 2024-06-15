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テンダーロイン　ウォレット　チェーン　T-WALLET
商品番号 P37319900266
商品名

テンダーロイン　ウォレット　チェーン　T-WALLET
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 30,498 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンダーロインT-WALLETになります。ウォレットとチェーンのセットです。元々使っていたウォレットが、ボロボロになってしまった為、革屋さんにて外側を作り直しました。中は茶色で外は黒のコードバンです。ファスナー部の傷を防止する為にゴムを付けてました。最近はつける機会がない為出品致しました。大事に使って頂ける方にお譲りします。値下げ交渉も聞きます。古い商品の為神経質な方はご購入お控え下さい。ノークレム、ノーリターンでよろしくお願いします。
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