テンダーロイン　ウォレット　チェーン　T-WALLET

テンダーロインT-WALLETになります。ウォレットとチェーンのセットです。元々使っていたウォレットが、ボロボロになってしまった為、革屋さんにて外側を作り直しました。中は茶色で外は黒のコードバンです。ファスナー部の傷を防止する為にゴムを付けてました。最近はつける機会がない為出品致しました。大事に使って頂ける方にお譲りします。値下げ交渉も聞きます。古い商品の為神経質な方はご購入お控え下さい。ノークレム、ノーリターンでよろしくお願いします。



TENDERLOIN テンダーロイン T-WALLET コードバン ウォレット チェーン付き 長財布 ブラック系【中古】



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