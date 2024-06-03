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SEYMOUR DUNCAN SJ5s-67/70 5弦ベース用ピックアップ
商品番号 X23867552738
商品名

SEYMOUR DUNCAN SJ5s-67/70 5弦ベース用ピックアップ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年7月に購入し、半年ほど使用しました。配線はブリッジ、フロントともに約17cm残っており、取り外し後にテスターで通電を確認済みです。
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