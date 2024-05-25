gladhand ベルト

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gladhandのナローベルトになります。madeinUSAになります。サイズ 34使用感はありますが、レザーの味としてまだまだ使用していただけると思います(^^)最近は使用する機会がなく、自宅保管していましたので神経質な方はご遠慮下さい。ご購入前に気になる点があればいつでも連絡下さい(^^)