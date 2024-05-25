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gladhand ベルト
商品番号 O87023855601
商品名

gladhand ベルト
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

gladhandのナローベルトになります。madeinUSAになります。サイズ　34使用感はありますが、レザーの味としてまだまだ使用していただけると思います(^^)最近は使用する機会がなく、自宅保管していましたので神経質な方はご遠慮下さい。ご購入前に気になる点があればいつでも連絡下さい(^^)
http://narcologia.ru/goods/response213142.html
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