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ニューエラ　newera キャップ
商品番号 A91799479539
商品名

ニューエラ　newera キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,200 円
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商品詳細

neweraキャップ　MLBベースボールキャップシアトル・マリナーズピッツバーグ・パイレーツサイズ　　3/82点売りツバは買った時の状態で曲げてません。ニューエラコレクターで集めていたので、着用回数は数回だけです。使用回数は少な目ですがあくまでも一度手にした物なので中古品にご理解ある方のみご購入ください。
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