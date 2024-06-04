Chrome hearts rec セメタリークロスウォレット 財布

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商品詳細
CHROMEHEARTS（クロムハーツ）RECFZIP3セメタリークロスパッチラウンドファスナーウォレット長財布ブラック縦幅：10.5センチ横幅：20.5センチ厚み：2.2センチクロムハーツ正規店で購入。購入してからあまり使用していないので、綺麗な状態だと思います。破れやほつれなどありません。箱、インボイス（原本）有です。多少の値引きは可能です。すり替え防止のため返品はご遠慮ください。よろしくお願い致します。
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