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Chrome hearts rec セメタリークロスウォレット 財布
商品番号 B14961770151
商品名

Chrome hearts rec セメタリークロスウォレット 財布
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 28,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHROMEHEARTS（クロムハーツ）RECFZIP3セメタリークロスパッチラウンドファスナーウォレット長財布ブラック縦幅：10.5センチ横幅：20.5センチ厚み：2.2センチクロムハーツ正規店で購入。購入してからあまり使用していないので、綺麗な状態だと思います。破れやほつれなどありません。箱、インボイス（原本）有です。多少の値引きは可能です。すり替え防止のため返品はご遠慮ください。よろしくお願い致します。
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