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1354 【美品】 フェンディ ネクタイ レジメンタル
商品番号 E84381592733
商品名

1354 【美品】 フェンディ ネクタイ レジメンタル
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,816 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！⬇️こちらから出品商品を絞り込み検索出来ます！#よっちゃんのネクタイショップ★ブランドFENDIフェンディ★色紺ネイビーブルー青ブルー銀シルバー★剣先サイズ(cm)10★素材シルク100%★原産国イタリア★コンディション美品です。★配送について発送時は折りたたませていただきますので、折りジワがつく可能性があります。ご容赦ください(気になるようでしたら、アイロンをかけていただくと直ると思います)。★割引についておまとめ割引とフォロー割引、リピーター割引があります。詳しくはプロフィールをご覧ください★他にもネクタイをたくさん出品しています。ご覧いただければ嬉しいです(^^)
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フェンディ（FENDI）ネクタイ｜レジメンタルストライプ｜シルク｜水色 ...

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