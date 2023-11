USA ベースボールキャップ 48個 まとめ売り

アメリカ古着のベールをカテゴリごとに仕分けた物です。中古のキャップ48個まとめ売り(1個あたり250円)ベールに圧縮されていたので、洗濯やツバのカーブのメンテナンスが必要です。⬇️メンテナンス方法⬇️①大きなバケツなどに洗剤とぬるま湯を入れ数時間浸して手洗いする②内側など汚れがある場合は歯ブラシなどで汚れを落とす③よくすすいでからタオルなどをパンパンに詰めて乾燥させる④乾いたらドライヤーなどでツバのカーブを直す商品になるまで手間暇かかりますので、その旨ご理解の上購入お願いします。⚠️キャップのメンテナンスにはコツや経験がモノを言います。他にも良い方法があると思うのでご自身でググって下さい。購入した方全ての方がキャップの歪みや形が直せる保証はありませんが、手間のかかる分非常に利益の出る商材なので、ぜひ試して見て下さい。



