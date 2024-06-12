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- Off-White × Futura 20SS Alien Tee
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商品詳細
【商品名】Off-White×Futura20SSAlienCrossArrowsLogoTeeT-shirtオフホワイト×フューチュラエイリアンクロスアローロゴT-シャツ【サイズ】MMedium肩幅：54.0身幅：65.0着丈：76.0袖丈：23.5【状態】目立った傷や汚れ等ありません。【カラー】Whiteホワイト白【商品説明】20SSMADEINPORTUGAL定価：¥39,600コレクションピースイーストランドタグ付きの国内正規品off-whitevirgilablohヴァージルアブローA$APBariASAPIKEALouisVuittonルイヴィトン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋ネック···Uネック
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