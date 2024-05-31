

デッドストック！ １９９２ Marlboro マルボロ アドベンチャー 刺繍-



デッドストック！ １９９２ Marlboro マルボロ アドベンチャー 刺繍-



デッドストック！ １９９２ Marlboro マルボロ アドベンチャー 刺繍-



【デッドストック】90s マルボロ LIZARD ROCK 刺繍ロゴキャップ



US古着】 Marlboro マルボロ 6パネルキャップ 刺繍 企業 黒 赤-



US古着】 Marlboro マルボロ 6パネルキャップ 刺繍 企業 黒 赤-



90s・ヴィンテージ・希少デザイン】Marlboro マルボロ キャップ-



MARLBORO マルボロ コーデュロイ スナップバックキャップ-



デッドストック【90s】1992 Marlboro マルボロ キャンプキャップ-



デッドストック【90s】1992 Marlboro マルボロ キャンプキャップ-



デッドストック【90s】1992 Marlboro マルボロ キャンプキャップ ...



ほぼデッド【90s】マルボロ スネークパス キャップ 1992 ヴィンテージ-



MARLBORO マルボロ コーデュロイ スナップバックキャップ-



【デッドストック】90s マルボロ LIZARD ROCK 刺繍ロゴキャップ



MARLBORO マルボロ コーデュロイ スナップバックキャップ-

ご覧頂きありがとうございます。大人気マルボロのMarlboroAdventureTeamキャップです。DeadStock品となりタグも付いています。正面にAdventureTeamのロゴ、側面にマルボロのブランドロゴ、背面にMarlboroの刺繍がありボディのクオリティが高くかっこ良いです。●サイズ頭周り 約61cm(最大)高さ 約18cmツバ縦 約7cmツバ横 約18cm●当アカウントの特徴デザインの質が高いもの特化して出品しておりますので、ご興味のある方はフォローをお願い致します。●フォロー特典購入意思があり、フォローしましたとコメントをして頂くと、専用にした上で表示金額から割引します。割引額は10000円以上▷1000円引き10000円未満▷500円引きこれ以上の値下げは致しません。質問は購入前までにお願いします。素材...ウールカラー...ブラック形...ベースボール