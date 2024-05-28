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- 00s セーラームーン Tシャツ
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。セーラームーンのTシャツになります。お好きな方、是非。●サイズ：タグ表記2XLサイズ肩幅86cm身幅84cm着丈75cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100%●状態：何回か着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋#古着#Tシャツ#セーラームーン#used#アニメT
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