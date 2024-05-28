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【PHATRNK✙ファットランク】SCRIPT BACK TEE 白 M
商品番号 V69651430737
商品名

【PHATRNK✙ファットランク】SCRIPT BACK TEE 白 M
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 4,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレゼント用のラッピングも無料で対応します■□■□■□■□■□■□■□■□■□・新品未開封の商品です・即日発送をお約束します■□■□■□■□■□■□■□■□■□《SCRIPTBACKLOGOTEE》●サイズ：M●カラー：ホワイト【素材】6.2oz綿100%コーマ糸【SIZE】着丈(cm)M/68.0L/72.0身幅(cm)M/52.0L/55.0袖丈(cm)M/22.0L/22.0RIZINで活躍されている萩原京平選手やブレイキングダウンで活躍されていた後藤祐樹さんも愛用中のブランド、【ファットランク】の大人気PロゴロンTです！(^^)★Tシャツをお探しの方は下記をクリック下さい#Tシャツ_鶴
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