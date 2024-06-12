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⭐️超美品⭐️ディオール 4333PLVPD ベルト 35mm オブリーク
商品番号 C60321087990
商品名

⭐️超美品⭐️ディオール 4333PLVPD ベルト 35mm オブリーク
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 18,308 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧ありがとう御座います❤️即購入OK✨全国送料込みの価格✨フォロワー割アリ❤️詳しくは⭐️プロフィールページ⭐️を見てください❤️ご質問など御座いましたら、コメントよろしくお願い致します✨⭐️超美品⭐️ChristianDiorディオールベルト35mmディオールオブリークギャラクシーレザーです❤️⭐️商品詳細など⭐️❤️型番：4333PLVPD_H03E❤️シリアル：23-MA-0271❤️素材：カーフスキン❤️カラー：ブラック❤️サイズ　　ベルト幅：約35.0mm　　ベルト長：表記85　　最小約75.0-最大約85.0cm　　5穴調整⭐️商品状態⭐️多少の使用感しか無い、超美品です❤️※必ず写真で商品状態のご確認を、お願い致します✨⭐️付属品⭐️箱、保存袋あります❤️※写真1枚目参照⭐️商品入手先⭐️大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店✨鑑定済みの確実な正規品です、ご安心下さい❤️⭐️備考⭐️個人保管ですので、写真にも写り込まない程度の擦れや汚れなどがある場合がございます。神経質な方、完璧を求める方はご遠慮いただきますようお願い致します(^^;)最後までご閲覧頂き、誠にありがとうございます❤️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️よろしければ覗いて下さい❤️ブランド品全商品の取り扱い一覧❤️#心Thanks_shopsクリスチャンディオール商品の取り扱い一覧❤️#心Thanks_CD_shops⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#Dior#ディオール#ベルト2023-109A2021E
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