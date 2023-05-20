送料無料 新品 ニューエラ エンゼルス 軍隊記念日 大谷翔平 キャップ

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商品詳細
他にもたくさん出品していますのでよかったらご覧下さい！#QUICKの出品一覧#QUICKの大谷翔平•エンゼルス関連商品一覧#QUICKのNEWERAキャップ一覧★商品名★NEWERALosAngelesAngelsArmedForcesDay202359FIFTYFitted★サイズ★71/2(59.6cm)★購入先★日本国内の正規取扱店にて購入した商品になります★発送方法★らくらくメルカリ便60サイズの新品のダンボールに入れて発送させて頂きます【注意事項】♦︎以下のお問い合わせは必ず購入前にお願い致します・商品に関するご質問・発送方法の変更依頼・○日に使いたいので○日までに届きますか？というお問い合わせ・複数ご購入の際の値段交渉♦︎取置き、専用は一切しておりません♦︎コンビニ/ATM支払いの方はメルカリ規程の入金期日までにお願いします。期日までに入金がなかった場合、キャンセルさせて頂きます
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