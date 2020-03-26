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- 大型仏像【85㎝】四天王立像 木像 4体一式
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商品詳細
大型仏像 四天王の立像東西南北の四神守護している東方の持国天南方の増長天西方の広目天北方の多聞天◆サイズ◆【※】4体の平均的なサイズですが彫刻やサイズなどの個体差は多少ございます。縦 約85㎝横 約30㎝奥行 約20㎝天然木使用のため、それぞれ違った風合いを持ち木目や色が様々です。節や木目が濃く、汚れに見える場合もございます、天然木の味としてご理解をいただければと思います。素材···木彫主題···仏像・神像
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