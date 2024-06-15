美品✨BOTTEGA VENETA　ブラック　オーガナイザー　旅行　ファスナー

美品✨BOTTEGAVENETAオーガナイザー旅行ファスナー○ブランドBOTTEGAVENETA○状態全体に美品一般的な中古品になります全体に綺麗な方です。特に中の小銭入れなどのナイロン部分は極美品です。持ち手は長さ変えれます。○アイテム長財布 オーガナイザー ウォレット コインケース カードケース◯付属品無し○色カーキグレー○素材革 レザー ○サイズ（cm）タテ 約12ヨコ 約22マチ 約2（底幅）平置き実寸。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。○購入先ハワイ直営店○配送らくらくメルカリ便



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