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美品✨BOTTEGA VENETA　ブラック　オーガナイザー　旅行　ファスナー
商品番号 W56304001418
商品名

美品✨BOTTEGA VENETA　ブラック　オーガナイザー　旅行　ファスナー
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 10,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品✨BOTTEGAVENETAオーガナイザー旅行ファスナー○ブランドBOTTEGAVENETA○状態全体に美品一般的な中古品になります全体に綺麗な方です。特に中の小銭入れなどのナイロン部分は極美品です。持ち手は長さ変えれます。○アイテム長財布　オーガナイザー　ウォレット　コインケース　カードケース◯付属品無し○色カーキグレー○素材革　レザー　○サイズ（cm）タテ　約12ヨコ　約22マチ　約2（底幅）平置き実寸。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。○購入先ハワイ直営店○配送らくらくメルカリ便
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