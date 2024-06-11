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THE RAMPAGE 直筆サイン入りポスター
商品番号 P80042808292
商品名

THE RAMPAGE 直筆サイン入りポスター
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 3,150 円
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商品詳細

THERAMPAGELIVETOUR2018GOONTHERAMPAGEバクステスクラッチA賞直筆サイン入りポスターホールツアーで三重の会場にて当たりました。大きい折り目などはございませんが。細かな折れや擦れなどございます。汚れや破れはございません。直筆のためもらった際からインクのスレなどがございます。丸めて段ボールに入れて発送いたします。ゆうゆうメルカリ便に変更も可能です。即購入○THERAMPAGEグッズLIVERIKU川村壱馬吉野北人LIKIYA陣神谷健太与那嶺瑠唯山本彰吾岩谷翔吾浦川翔平藤原樹武知海青長谷川慎龍鈴木昂秀後藤拓磨
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