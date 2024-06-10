☆SalvatoreFerragamo　フェラガモ　ネクタイ　美品　高級　シルク

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商品詳細
数年前に、新宿高島屋のFerragamoにて、定価で購入したものです(*^^*)イタリア製で、大剣幅…9.5cmになります☆１度しか着用しておらず、タンスの肥やしになっているのでお譲りします(*^^*)それでは、よろしくお願いいたします☆3.2022.8960出品中のブランドETONNE/atmos/adidas/Abercrombie\u0026Fitch/AMERICANEAGLE/Ungrid/UNTITLED/IENA/VALENTINO/H\u0026M/エイプ/HERMES/エフデ/ESTNATION/LDS/RNEWBOLD/ikkaCANTERBURY/CALVINKLEIN/GAP/Quicksilver/QUEENSCORT/Cookiechocolate/Columbiaセルフォード/SalvatoreFerragamo/Sheraton/THENORTHFACE/SAINTLAURENT/ZARA/Supreme/JEWELCHANGES/GU/SHOWME/GDC/CITIZEN/GIORGIOARMANI/ジュンアシダ/スーツカンパニー/SNIDEL/STRAWBERRYFIELDS/STUSSY/SWAGGER/CERRUTIChampion/DOUBLESTANDARD/TAKEOKIKUCHI/DHOLIC/titivate/Tommyhilfiger/DIESEL/チェルッティ/dockers/TIFFANY/ディズニー/TOCCAnanouniverse/ニノセルッティpatagonia/PLST/POLO/BIRTHDAYBASH/FRAYID/FOREVER21/BURBERRY/BEAMS/HOLLISTER/HUGOBOSS/PHENIX/PAUL\u0026SHARKUNIQLO/UNITEDARROWSRALPHLAUREN/リフレクト/Revolver/ROCSTARカラー···レッド
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