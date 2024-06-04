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バーバリー マイクロミニシステム手帳
商品番号 J65737042689
商品名

バーバリー マイクロミニシステム手帳
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 10,208 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーのマイクロミニシステム手帳です。手帳の表面にはオールドチェックが使われ、画像では見にくいかもしれませんが、バーバリーのマークも織り込まれています。内側はブラックレザーでちょっとした収納ポケットやペンをさすところもあります。サイズは縦12cm、横7.6cmでスーツの胸ポケットにも収まる大きさかと思います。頂き物ですが、使う機会がないため、大事に使っていただける方にお譲りしたいと思います。よろしくお願い致します。
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