バーバリー マイクロミニシステム手帳

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バーバリーのマイクロミニシステム手帳です。手帳の表面にはオールドチェックが使われ、画像では見にくいかもしれませんが、バーバリーのマークも織り込まれています。内側はブラックレザーでちょっとした収納ポケットやペンをさすところもあります。サイズは縦12cm、横7.6cmでスーツの胸ポケットにも収まる大きさかと思います。頂き物ですが、使う機会がないため、大事に使っていただける方にお譲りしたいと思います。よろしくお願い致します。