アイアンマンマーク7ZD TOYZ

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フィギュア種類···アクションフィギュアこちら重塗装でメタリックなアイアンマンです！体格と色の感じはS.H.Figuartsよりかっこよくてクオリティが高いフィギュアです！1度飾って箱に戻しております。届いた時点で箱の左上に凹みがありました。海外輸入品の為だと思います。特に本体に傷などはありません。元より上半身に少し緩みがあると思います。欠品なし。即購入可プロフ必須値下げ不可アイアンマンアベンジャーズMARVELマーベルzdtZDT