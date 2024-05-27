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良品！ヤマハYAMAHA YFL-211S フルート　Eメカ　初心者
商品番号 P90564789761
商品名

良品！ヤマハYAMAHA YFL-211S フルート　Eメカ　初心者
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 7,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧いただきありがとうございます！何か質問あれば気軽にどうぞ^-^★即購入OKです！★早い者勝ち！★簡易クリーニング済み！★ペット・喫煙者いません。【商品名・型番】YAMAHAヤマハ　YFL-211Sフルート　Eメカ【付属品】本体、ハードケース、クリーニングロッド【動作確認】問題なく動作します！　タンポOK！【状態】比較的美品です！【梱包】プチプチで巻いて段ボールに入れて発送します！
http://narcologia.ru/goods/mythic475935.html
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