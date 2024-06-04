PERVERT バッファローチェック キャップ デッドストック Vtg

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未使用品/デッドストック80s～90sVintageサイズ：FITSALL/レザーストラップ(調整可)《6パネル.浅めな形》素材：ケアタグ無し/トップ‐WOOL ツバ‐ベロアカラー：レッド系…他PERVERTGenuineBrand※未使用品ですが、店頭展示、倉庫保管を経た古い在庫品になります。少々の毛羽立ち、シワ、依れ等々、まっさらな新品状態からは見劣りします。予めご了承下さい。細かな事が気になる方はトラブル回避の為、お控え下さい。#DEADSTOCK#OLDオールド#ヴィンテージ#ビンテージ#oldschool#street#skate#surf#culture#music#hiphop#Graphic#ストリートウェア#JanetJackson#BeastieBoys形...ベースボール