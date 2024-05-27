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商品詳細
FURLA長財布になります。自宅保管品になります。使用回数は、数回あるか無いかの美品ですが神経質な方はご遠慮下さい。付属品は、ありません。カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革【管理番号05096504】
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