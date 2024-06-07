新品 ネペンテス別注 ブラス リング ベルト 本革 NEPENTHES W32

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新品ネペンテス別注ブラスリングベルト本革NEPENTHESBRASSRINGLEATHERBELTW32 赤茶W32 （約78㎝-約86cm)調整可能です。幅約2.8㎝ 厚み約0.3㎝ 革部分総丈（バックル含まず）約93cm※多少の誤差はご容赦ください。10年以上前のネペンテス別注のリングベルト、新品・未使用です。当時、１万5000円位したと思います。表示はありませんが、当時ネペンテス・USAが別注したアメリカ製で間違いありません。バックルはブラス（真鍮）、ベルトは牛革だと思います。革の状態はしっとりして良い状態です。新品・未使用品ですが長期保管によるシワ、細かい傷等がある場合がございます。画像をご確認ください。即購入、大歓迎です。新品、未使用品ですが保管時についたシワ、擦れ、ホコリ汚れ等がある場合がございますので、神経質な方のご購入はご遠慮頂きます様お願い申し上げます。購入後、イメージと違う、サイズが合わない等の、ご購入者様都合でのご連絡にはお答え致しかねますので予めご了承願います。ご不明な点は、購入前にお問い合わせださい。他にも多数出品しております。#hsykon是非ご覧ください。#RINGBELT#BRASSBUCKLEBELT#NEPENTHES #ネペンテス別注#MadeinUSA#アメリカ製 #Leatherbelt#ネペンテス #本革ベルト#Deadstock#newoldstock#デッドストック #ニューオールドストック素材...本革カラー...ブラウン