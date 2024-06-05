ボムオブザイヤー　ロエン　バックボーン　ウォレットチェーン

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ボムオブザイヤー ロエン バックボーン ウォレットチェーン20年ほど前に裏原の店舗で購入した物です。定価は30万近くしたと思います。人気の商品で即完売でした。 全長 約66CMスカル縦 約2CM スカル横 約1.2CM素人採寸になりますがコンディションチェック等は失礼の無いように行っております。中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。気になる点がございましたらご注文前にお気軽にご質問ください。質問等なければコメント無しでの購入もＯＫです。偽物とのすり替えやトラブル防止の為、商品発送後の返金は出来ませんのでご了承の上ご入札下さい。基本的に交渉中や専用出品であっても購入ボタン押した方が優先となりますのでご了承下さい。