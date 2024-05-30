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【美品】ヴェルヴェットラウンジ スネークストールリング/ブラス
商品番号 Q28971464766
商品名

【美品】ヴェルヴェットラウンジ スネークストールリング/ブラス
ブランド名 ヴェルヴェットラウンジ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■状態　一度、屋外で使用したのみですので、使用感少なく、美品の部類に入るかと思います。トップの傷・擦れ・くすみ等ございません。レザーコードの色褪せ・使用感も特に見受けられません。あくまで中古品ですので、取扱いに不慣れな方のご購入はご遠慮願います。■商品名サイズ・StoleringFangw/brassトップ縦　43横　43・レザーコード（カラー：ダークブラウン）　長さ47㎝×2■材質brass■付属品ギャランティーカード保存袋（ノーブランド）■アイテム説明A/Wシーズンに是非とも着用してもらいたいストールリング。レザーコードが付属しているためストールをしない季節の時はサングラスホルダーやペンダントとしても着用して頂けます。シンパシーオブソウル・スーマンダックワ等のブランドとの相性も良いアイテムです。※アクセサリーは大事に使用する方で、使用後は乾拭き又はシルバークロス磨き等のメンテナンスを行います。※配達はポスト投函となりますので、予めご了承願います。（緩衝材・ジップロックで包装）♯VelvetLounge♯ベルベットラウンジ
http://narcologia.ru/goods/mythic814735.html
http://narcologia.ru/goods/slide123387.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial35216.html

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