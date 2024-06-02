ゴローズ goro's 小メタル タタキ小 美品

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ゴローズの小メタルです。6年前にデルタワンにて新品未使用のものを購入しました。ギャランティーカードは紛失してしまいましたが、注文時のメールが残っていたので載せております。確実にデルタワン購入です。他に出品しているメタル小と一緒に購入しました。こちらのものではないですが、念のためメタル小のギャランティーカードの画像を載せてあります。こちらのタタキの重さは11gです。長さは縦約25ミリ、横約22ミリです。わずかなくすみや小傷がありますが、大事に着用していたので比較的良い状態かと思います。※最近コンビニ、ATM支払いの方による悪質なキャンセルが相次いでいます。その為、コンビニ、ATM支払いの方はご購入をお控えください。値下げについてですが、値下げは出来かねますので、値下げの質問はお控えください。また、他でも出品している為、突然出品を取り消す場合がありますのでご了承ください。#goro's#ゴローズ#タタキ小#メタル小材質···シルバーカラー···シルバー