ディズニーポップンステップ13体セット

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まとめ売り❗ディズニーポップンステップ13体セットショーケースに入れて飾っていました。※動作確認はしておりません。 箱、電池無し。目立った汚れやキズはありません。自宅保管品のためご理解頂けるかたのみお願いいたします。※バラ売り希望の方はコメントお願いします。送料があるためミッキーミニー2200円その他 各2000円になります。何個か購入ご希望の際はお値引きしますのでコメントお願いします。#ディズニー #ポップンステップ #ミッキー #ミニー #プーさん #アナと雪の女王 #オラフ #ドナルド #デージー