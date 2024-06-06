パタゴニア　コーデュロイキャップ　帽子　新品　パタゴニアキャップ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますパタゴニア コーデュロイキャップ 新品カラーFitzRoyIcon:NewNavy定価6600ネコポスサイズの箱に入れて発送しますお値下げ交渉はご容赦ください頭囲一周58仕上がり寸法（平置き/cm）※実製品の寸法と若干異なる場合がありますビーチでもトレイルでも重宝するソフトな６枚パネル構造の帽子。オーガニックコットンのコーデュロイ製で、リサイクルされた漁網を100％使用した完全に追跡可能なブレオのネットプラス素材をつばに使用。フェアトレード・サーティファイドの工場で製造アウトドアクライミング、フィッシング、ハイキングランニング、ウォーキング、スキー、スノーボードトレイルパタゴニアキャップパタゴニア帽子
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