Suzuki スズキ Omnichord OM-27 オムニコード

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商品詳細
電池を入れての稼働を確認しています。全体的にはやや傷や汚れありといった状態ですが、中古としては良い状態かと思います。とはいえ良く見ると経年を感じます。電池カバーのネジの部分など若干の錆ありです。ソフトカバー付属ですが、中の状態は悪いです。状態分かりやすいよう写真をアップロードしておりますのでご確認頂けますと幸いです。
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