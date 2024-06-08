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- 【脱色期】AD1993 コムデギャルソンオムプリュス ウールギャバ ブルゾン
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商品詳細
2207993▼brand:COMMEdesGARCONSHOMMEPLUS▼detail:90sアーカイブヴィンテージvintageブリーチ加工▼material:ウールギャバ▼size:M実寸（cm）肩幅≫51身幅≫58袖丈≫63着丈≫67＊着丈は襟の付け根から裾にかけて採寸。＊平置き採寸です。若干の誤差はご容赦ください。▼状態:前身頃の裾に表地の破れ（裏地は貫通してません）。両袖先に小さな破れあり。着用には問題ありません。.
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