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【新品・未使用タグ付き】ニューエラ　ゴルフ　ドラえもんキャップ2023年モデル
商品番号 R79948327006
商品名

【新品・未使用タグ付き】ニューエラ　ゴルフ　ドラえもんキャップ2023年モデル
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERAGOLFニューエラゴルフ9TWENTYOnParドラえもんパターキャップ2023年モデル写真のとおり新品未使用で、シール等そのままでかわいい鈴のマーカーコイン付きです。コレクションに、ゴルフに、プレゼント等にぜひ！------------------日本を代表するキャラクター『ドラえもん』とのコラボレーションシリーズ。バイザーの右側にマグネットを仕込み、ボールマーカーをアタッチできるOn-Par仕様。シルエットは柔らかな被り心地が特徴で、アジャスタブル仕様でサイズ調整が可能な9TWENTYです。メイン素材:コットン素材構成:コットンサイズ：FREE約56.8-60.6cm（サイズ調整可）カラー：ブラック柔らかな被り心地が特徴のカジュアルタイプのベーシックなベースボールキャップです。ウィメンズにも人気のスタイルです。
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