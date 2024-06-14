シルバーのキーリングです。

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商品詳細
裏にSTERLINGと刻印があります。インディアン系のキーリングです。新品での購入ですがスレ等の傷があります。
http://narcologia.ru/goods/subtropical591001.html
http://narcologia.ru/goods/unusable56774.html
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