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Paul Smith COLLECTION セットアップ 3B 日本製
商品番号 X34544636990
商品名

Paul Smith COLLECTION セットアップ 3B 日本製
ブランド名 ポールスミスコレクション
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。◇ブランド:PaulSmithCOLLECTION　　　　　◇サイズ:【ジャケット】＜平置き計測＞着丈　　　72cm肩幅　　　43cm身幅　　　49cm袖丈　　　61cm◇サイズ:【スラックス】＜平置き計測＞総丈　　　77cm股下　　　101cmウエスト　76cmわたり　　30.5cm裾幅　　　21cm◇素材:毛100%　　　　◇その他:PaulSmithCOLLECTIONセットアップチャコール(3.4枚目が近い色合いです)日本製ジャケットシングル3つボタンセンターベント総裏仕立スラックスノータック裾シングル目立った汚れ、破れは見受けられずまだまだ着用していただけるかと思います。気になる点がございましたら、お気軽にご質問いただけるとありがたいです。こちらはUSED品(中古品質)です。あくまで中古品です。出品する際に検品を行っておりますが当方素人の為、画像に写せていない箇所にも、多少の擦れ、小傷などある場合がございます。あらかじめご理解ご了承ください。完璧な物を求める方や神経質な方はご購入をご遠慮下さい。コメント無し購入OKです。送料無料で発送いたします。折り畳んでの配送予定です。極力気をつけますがシワになる可能性は御了承ください。ビジネス/プライベート/結婚式/二次会/パーティー/フォーマル/カジュアル/スーツ卒業式/入学式/入社式/新社会人
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