Paul Smith COLLECTION セットアップ 3B 日本製

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ご覧いただきありがとうございます。◇ブランド:PaulSmithCOLLECTION ◇サイズ:【ジャケット】＜平置き計測＞着丈 72cm肩幅 43cm身幅 49cm袖丈 61cm◇サイズ:【スラックス】＜平置き計測＞総丈 77cm股下 101cmウエスト 76cmわたり 30.5cm裾幅 21cm◇素材:毛100% ◇その他:PaulSmithCOLLECTIONセットアップチャコール(3.4枚目が近い色合いです)日本製ジャケットシングル3つボタンセンターベント総裏仕立スラックスノータック裾シングル目立った汚れ、破れは見受けられずまだまだ着用していただけるかと思います。気になる点がございましたら、お気軽にご質問いただけるとありがたいです。こちらはUSED品(中古品質)です。あくまで中古品です。出品する際に検品を行っておりますが当方素人の為、画像に写せていない箇所にも、多少の擦れ、小傷などある場合がございます。あらかじめご理解ご了承ください。完璧な物を求める方や神経質な方はご購入をご遠慮下さい。コメント無し購入OKです。送料無料で発送いたします。折り畳んでの配送予定です。極力気をつけますがシワになる可能性は御了承ください。ビジネス/プライベート/結婚式/二次会/パーティー/フォーマル/カジュアル/スーツ卒業式/入学式/入社式/新社会人