機界戦隊ゼンカイジャー　五色田介人　ピアス　ギア

ご覧いただきありがとうございます。プレミアムバンダイで購入し、何度か着用しました。(片耳だけ)使用した方はアルコール除菌とクリーニング済みです。当方ペットも飼っていませんし、喫煙もしません。他サイトでも出品しておりますので、売り切れの際はご了承くださいませ。



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