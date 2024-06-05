Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッドネックレスライター

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。即購入大歓迎！！送料無料です！！値引き交渉もお気軽に！！-------------------------------------\u003cブランド\u003eVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド\u003cサイズ 状態\u003eサイズ：チェーン全長約82cm状態：トップの部分に細かい傷あり\u003c特徴\u003e定価2200円の大人気アイテムである、ネックレスライターです。オイルを足せば火もつきます。#VivienneWestwood #ヴィヴィアンウエストウッド #ライター#タバコグッズ #ネックレス #アクセサリー #y2kなどお探しの方におすすめです。
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