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Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッドネックレスライター
商品番号 B89321469739
商品名

Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッドネックレスライター
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。即購入大歓迎！！送料無料です！！値引き交渉もお気軽に！！-------------------------------------\u003cブランド\u003eVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド\u003cサイズ　状態\u003eサイズ：チェーン全長約82cm状態：トップの部分に細かい傷あり\u003c特徴\u003e定価2200円の大人気アイテムである、ネックレスライターです。オイルを足せば火もつきます。#VivienneWestwood　#ヴィヴィアンウエストウッド　#ライター#タバコグッズ　#ネックレス　#アクセサリー　#y2kなどお探しの方におすすめです。
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