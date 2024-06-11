  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
美品Tom Ford トムフォード　Windsor ウィンザー3 ピース
商品番号 E36674348849
商品名

美品Tom Ford トムフォード　Windsor ウィンザー3 ピース
ブランド名 トムフォード
特別価格 税込 43,500 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

トムフォードの3ピースセットアップスーツです。カラーは王道のネイビー。スタイルはトムフォードの定番中の定番のWindsorです。最近のトムフォードのスーツはスイス製が多いですが、こちらの商品はゼニア本場のイタリア製です。生地はウール100%でゼニアでもトップクラスの生地でとても美しい光沢があります。サイズは48Rパンツも主流のやや細身のタイプです。慶事で4、5回着用したのみで状態はキレイです。ただしパンツの後ろ部分の少しだけスレがあります。(写真9枚目。ほとんどわからない程度ですが)その点ご了承ください。その他はジャケット、ベストとも新品に近い状態です。パンツの裾もスレやヨレはありません。着用イメージはドラマ『SUITS』で主役ハーヴィーが着ていたものとほぼ同じスーツと色なのでご参考にその画像を載せておきます。価格　約50万程ジャケット肩幅　44着丈　80身幅　45袖丈　67ベスト身幅　48総丈　63パンツウエスト　42総丈　105股下　72裾　19素人採寸ですの誤差ご了承ください。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/pompous260023.html
http://narcologia.ru/goods/influenza324593.html
http://narcologia.ru/goods/smear426604.html
美品Tom Ford トムフォード Windsor ウィンザー3 ピース - セットアップ
美品Tom Ford トムフォード Windsor ウィンザー3 ピース - セットアップ
美品Tom Ford トムフォード Windsor ウィンザー3 ピース - セットアップ
美品Tom Ford トムフォード Windsor ウィンザー3 ピース - セットアップ
TOM FORD　スーツ　Windsor　スリーピース　ガーメント付　ハンガー付
TOM FORD　スーツ　Windsor　スリーピース　ガーメント付　ハンガー付
TOM FORD トムフォード ウィンザー スーツ サイズ44 | 3RD[i]VISION USED SHOP
TOM FORD トムフォード ウィンザー スーツ サイズ44 | 3RD[i]VISION USED SHOP
TOM FORD　スーツ　Windsor　スリーピース　ガーメント付　ハンガー付 | フリマアプリ ラクマ
TOM FORD　スーツ　Windsor　スリーピース　ガーメント付　ハンガー付 | フリマアプリ ラクマ
ブラック
ブラック
トムフォード（TOM FORD）スリーピース｜スーツ｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（14810）
トムフォード（TOM FORD）スリーピース｜スーツ｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（14810）
超美品 本物 トムフォード 3ピース ウィンザースーツ 本切羽袖 ...
超美品 本物 トムフォード 3ピース ウィンザースーツ 本切羽袖 ...
中古・古着通販】TOM FORD (トムフォード) シルク混3ピーススーツ ...
中古・古着通販】TOM FORD (トムフォード) シルク混3ピーススーツ ...
TOM FORD　スーツ　Windsor　スリーピース　ガーメント付　ハンガー付
TOM FORD　スーツ　Windsor　スリーピース　ガーメント付　ハンガー付
2023年最新】トムフォードメンズスーツセットアップの人気アイテム ...
2023年最新】トムフォードメンズスーツセットアップの人気アイテム ...
TOM FORD トムフォード ウィンザー スーツ サイズ44 | 3RD[i]VISION ...
TOM FORD トムフォード ウィンザー スーツ サイズ44 | 3RD[i]VISION ...
ブラック
ブラック
超美品 本物 トムフォード 3ピース ウィンザースーツ 本切羽袖 ...
超美品 本物 トムフォード 3ピース ウィンザースーツ 本切羽袖 ...
ブラック
ブラック

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru