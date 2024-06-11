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商品詳細
トムフォードの3ピースセットアップスーツです。カラーは王道のネイビー。スタイルはトムフォードの定番中の定番のWindsorです。最近のトムフォードのスーツはスイス製が多いですが、こちらの商品はゼニア本場のイタリア製です。生地はウール100%でゼニアでもトップクラスの生地でとても美しい光沢があります。サイズは48Rパンツも主流のやや細身のタイプです。慶事で4、5回着用したのみで状態はキレイです。ただしパンツの後ろ部分の少しだけスレがあります。(写真9枚目。ほとんどわからない程度ですが)その点ご了承ください。その他はジャケット、ベストとも新品に近い状態です。パンツの裾もスレやヨレはありません。着用イメージはドラマ『SUITS』で主役ハーヴィーが着ていたものとほぼ同じスーツと色なのでご参考にその画像を載せておきます。価格 約50万程ジャケット肩幅 44着丈 80身幅 45袖丈 67ベスト身幅 48総丈 63パンツウエスト 42総丈 105股下 72裾 19素人採寸ですの誤差ご了承ください。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/pompous260023.html
http://narcologia.ru/goods/influenza324593.html
http://narcologia.ru/goods/smear426604.html
美品Tom Ford トムフォード Windsor ウィンザー3 ピース - セットアップ
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TOM FORD スーツ Windsor スリーピース ガーメント付 ハンガー付
TOM FORD トムフォード ウィンザー スーツ サイズ44 | 3RD[i]VISION USED SHOP
TOM FORD スーツ Windsor スリーピース ガーメント付 ハンガー付 | フリマアプリ ラクマ
ブラック
トムフォード（TOM FORD）スリーピース｜スーツ｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（14810）
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美品Tom Ford トムフォード Windsor ウィンザー3 ピース - セットアップ
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