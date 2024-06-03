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新品75/8ピッツバーグ・パイレーツ海賊ニューエラキャップNEWERA WBC
商品番号 L92350882328
商品名

新品75/8ピッツバーグ・パイレーツ海賊ニューエラキャップNEWERA WBC
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年まで筒香選手がプレーしたピッツバーグ・パイレーツのNEWERAニューエラキャップ、59FIFTYになります。この海賊刺繍はかなり人気の高いモデルでおすすめです。サイドパッチは2006年オールスターゲームモデル。新品未使用サイズ　75/8【60.6cm】カラー　ブラウン×ダークブラウンつば裏　ライトグレー汗止め　ホワイト日本未発売、海外店舗限定モデル！GROWAROUND、グロウアラウンド、BRIWN、崎山翼さん、AILES等、店舗限定モデルや日本未発売モデルをお探しの方におすすめのアイテムです！ダンボールに入れて潰れないように発送させて頂きます。
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