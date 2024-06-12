正規 Hyde着 ジャスティンデイビス VAMPS バフォメット カレッジリング ...

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数年前ラフォーレ原宿にて購入しました。JUSTINDAVIS×VAMPS限定コラボリング！！『hydeさん同型カレッジバフォメットリング★』山羊×五芒星ゴシックデザインバンドパイレーツスカル×リフレクションクリスタルカボション指輪メンズ＆レディース既に絶版モデルとなった極少数生産の幻のhydeリング★言わずと知れたhydeさん唯一のジャスティンデイビスコラボリング★マイクを持つ手はカレッジリングが！！hydeさんのような「セクシーでロックテイスト」なオーラを纏えること間違えなし！hydeさん同型デザインならではの存在感と優越感は別格！！男女兼用◎「早期終了もありえますのでお早めに」＜カラーシルバー×リフレクションストーン＞〈素材ダイヤカットクリアストーン×シルバー925〉≪サイズ11.5号約2×1.6cm（中抜きがあるため11~12号程度と大きめの着用感着用画像指11号≫状態美品リング特有のアタリ傷はありますが、ほとんど目に付かないレベルかと思われます☆第三者から見てもパッと見ではまず気付かないとのことです。石の欠けやリング変形等も無く、輝き、状態共に良好☆【付属品特になし（ギャラ等探してはみますが基本的になし）】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませお取引は迅速、丁寧、綺麗な包装を心がけます。ご安心くださいませ☆時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしていますあらゆる角度で全て実物撮影になります。芸能人着用モデルは特注オーダーされている著名人が多いことから完全に一致しているかはわかりかねますのでどうぞお調べ頂けましたら幸いです※※必ず説明文、状態記載、画像をご確認の上ご購入、ご質問くださいませ只今、アレックスストリーター、クロムハーツ、ロエン等hydeさん愛用モデルを多数出品中☆#説明文画像自己紹介必読願いますカラー···グレー材質···シルバー装飾···クリスタル