King\u0026Prince SWEET GARDEN 平野紫耀 セット

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写真１枚目ポケットクリアファイル・スマホチャーム写真２枚目エアーフレッシュナー・缶バッジ×2すべて平野紫耀くんで店舗に入り地震で購入したものです。ファイルとフレッシュナー以外は何度か開封済みですが使用を実際にしてはいないため目立つ傷等はございません。ただ自己管理で何年も保管していたものになるので袋の開封済みや少し切れてしまっている部分もあり神経質な方がいましたら御遠慮いただいた方がよろしいかと思われます。発送に関しては当方社会人であるため休みの日に発送する形になるためお取引成立から3日〜5日ほどかかることもございます。また基本的には全てまとめた買取を優先していますが単体やどれか複数を希望でしたらご相談ください。(※必ずしも希望に添えるご回答はできかねない可能性もございます。ご了承ください。)即購入可能です。購入後コメントお願いいたします。Kind\u0026Princeキンプリ平野紫耀永瀬廉髙橋海人岸優太神宮寺勇太岩橋玄樹SWEETGARDENジャニーズ