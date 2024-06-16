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ジャスティンデイビス　ゴールドネックレス　テディベア　ラファエル着用
商品番号 B93395130525
商品名

ジャスティンデイビス　ゴールドネックレス　テディベア　ラファエル着用
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 25,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ゴールド材質···シルバージャスティンデイビスのネックレストップとチェーンセットです。ラファエルさん着用アイテムです。定価はネックレストップ　5万9,400円チェーン　4万2,900円合計　10万2,300円でした。箱付きです。
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