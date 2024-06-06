ポケカ プレイマット リザードン ラティアス・ラティオス リザードン レックウザ

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ポケモンカードゲームラバープレイマット＊リザードンVSレックウザ＊リザードン＊ラティアス・ラティオス新品未開封バラ売り不可発送の際は緩衝材で包んで発送させて頂きます。自宅保管になりますので神経質な方はご遠慮くださいm(*__)m他にも出品中です。#サプライcoo28おまとめご希望の方はコメントからお願いします。即購入OK※プロフ必読でお願いします。