オーボエ リード 4本セット リードケース付き



2023年最新】オーボエ リードケースの人気アイテム - メルカリ



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種類···オーボエアクセサリー・パーツ···リードこちらの商品ページをご覧頂きありがとうございます！こちらはミディアムソフトタイプになります。6本入りのリードケース付きでこのお値段です！リードケースは自作です。リード底面から差し込むタイプのケースは、内側が削れてしまうのでこちらのタイプがオススメです！ギュルツィオd11チューブを使用しており、まとまりのある音がします。私の作成するリードは、・口のバテにくい吹奏感か・音程、音色が揃っているか・第2オクターブの吹き心地はどうか・響きを作りやすいかどうかを特に意識して制作しております。特に、口のバテにくさには自信があります。(軽いからバテないという訳ではございません)初心者の方でも音がまとめやすく、なおかつ響きが出しやすいようにバランスを取って作っています！高校生のソロコンテストでの関西大会出場、金賞受賞実績あり。ありがたいことに、ご購入者様から高い評価を頂いております。私の周りのオーボエ吹きからもリピートを頂いております！型:H39材:アリオードチューブ:ギュルツィオd1146mmリサイクル全長:70.5mmスクレープ:約10.5mm他に出品しているリードとのセットも可能です。ご希望の場合はコメントください。メルカリでは試奏が出来ませんのでお安く販売しております！作る際どうしても試奏が必要なので、商品の状態は「未使用に近い」とさせてもらっています。きちんと除菌してから、写真のようなケースに入れて発送致します。※場合によっては少し違うタイプのケースで発送する場合があります。ご質問や、ご要望なんなりとお申し付けください。オーダーメイドも受け付けておりますので気軽にコメント下さい。