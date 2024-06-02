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商品詳細
NIKEテックフリーススリムフィットジュガーパンツ【Mサイズ】カラー···ブラックパンツ丈···フルレングスシルエット···テーパード定番のタイプです。グレーと一緒に購入したのですが、黒は履かなかったので出品させて頂きます。美品だとは思いますが、あくまでも古着にはなりますので、細かいところ気にされる方はご遠慮下さいませ。宜しくお願い致します。
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