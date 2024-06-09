STUDIO NICHOLSON /スタジオ ニコルソンPADDED SCARF

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商品詳細
STUDIONICHOLSONPADDEDSCARF”PLUME”サーモア社のサスティナブルなエコダウン(ポリエステル)を使用した中綿入りのマフラー。スタイリングを選ばないミニマルなデザインに仕上がっています。素材表地:コットン64%、ナイロン36%中わた:ポリエステル100%生産国ポルトガル全長156幅39定価28,600円ワンシーズン10回程度の使用でクリーニング後畳んで保管です。畳シワはアイロンで取れますのでよろしくお願いします。目立つ傷や汚れはありません。柄・デザイン···無地カラー···グレー
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