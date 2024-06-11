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Z) アンダーカバー 04ss フラグメント JONIO愛用 ボーダーTシャツ
商品番号 F47039333082
商品名

Z) アンダーカバー 04ss フラグメント JONIO愛用 ボーダーTシャツ
ブランド名 アンダーカバーイズム
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\u003cブランド\u003eアンダーカバーフラグメント\u003cシーズン\u003e04ss\u003cデザイン\u003eJONIO愛用ボーダーTシャツ\u003cカラー\u003eオフホワイトブラック\u003cサイズ\u003eL\u003c寸法\u003e肩幅49ｃｍ身幅54.5ｃｍ袖丈27.5ｃｍ着丈77ｃｍ（平置きでの計測。多少の誤差はご了承お願いいたします。）\u003c素材\u003e品質タグ画像参照\u003c付属品\u003eなし\u003c状態\u003eランク：BS:ほぼ新品同様の商品、未使用・新品の商品A:使用感が少なく、かなり状態の良い商品B:使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品C:使用感の他、傷や汚れが見られる商品D:かなり大きな傷みがある難あり商品Z)アンダーカバー04ssフラグメントJONIO愛用ボーダーTシャツsize:L/ARTSCABUT6852ブルゾンジャケットコートニットパンツデニム
http://narcologia.ru/goods/parenthesis734844.html
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