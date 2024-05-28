美品/EDWARD GREEN/財布/未使用

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商品詳細
EDWARDGREEN 二つ折り財布イギリスにて購入。未使用、美品です。購入時より、小銭入れ内側に染料の付着があります。(写真9枚目)スナップ開閉の小銭入れ。お札入れ2ポケット、カード入れ多数。エドワードグリーン 財布 茶色 こげ茶色カラー...ブラウン柄・デザイン...無地財布形...二つ折り素材...本革カラー...ブラウン
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