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美品/EDWARD GREEN/財布/未使用
商品番号 R69238894878
商品名

美品/EDWARD GREEN/財布/未使用
ブランド名 エドワードグリーン
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EDWARDGREEN　二つ折り財布イギリスにて購入。未使用、美品です。購入時より、小銭入れ内側に染料の付着があります。(写真9枚目)スナップ開閉の小銭入れ。お札入れ2ポケット、カード入れ多数。エドワードグリーン　財布　茶色　こげ茶色カラー...ブラウン柄・デザイン...無地財布形...二つ折り素材...本革カラー...ブラウン
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