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Chrome hearts ウェーブウォレット 財布
商品番号 N85647881753
商品名

Chrome hearts ウェーブウォレット 財布
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 35,451 円
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商品詳細

クロムハーツChromeheartsウェーブウォレット最もオーソドックスでありながら、最も、「クロムハーツウォレット」としての知名度が高く、人気が高いアイテム。厳選された最高品質のヘビーレザーは使い込むほど魅力が増す、まさに一生モノの「逸品」です。付属インボイス2020年購入。こちらの財布は、国内では店舗によって完売してます。世界的に見てもかなり数が少なくとても貴重な財布です。宜しくお願い致します。
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